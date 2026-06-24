Caliente de Durango: ¿No irás al estadio? Así puedes ver EN VIVO los juegos por El Siglo de Durango

Los aficionados de Caliente de Durango tienen una nueva forma de seguir cada lanzamiento, carrera y victoria de la novena sin importar dónde se encuentren. A través de Siglo TV, los encuentros del equipo pueden disfrutarse completamente en vivo mediante una plataforma digital alojada dentro del sitio web de El Siglo de Durango.

El acceso forma parte del micrositio especial "Caliente de Durango", un espacio donde los seguidores pueden consultar noticias, resultados, calendario y contenido exclusivo del equipo, además de ingresar a las transmisiones oficiales de cada partido.

¿Cómo ver los juegos de Caliente de Durango?

Para ver los encuentros, únicamente es necesario ingresar al sitio web de El Siglo de Durango y dirigirse al apartado "Caliente de Durango", donde se concentra toda la cobertura del equipo.

En la parte superior del micrositio aparece un banner destacado de la transmisión del juego correspondiente . Al dar clic sobre él, el usuario será redirigido a la plataforma donde podrá iniciar el proceso para acceder al encuentro en vivo.

Una vez dentro de la plataforma, se desplegará un formulario muy sencillo que solicita únicamente un número de teléfono celular.

Tras completar ese paso, el usuario podrá ingresar inmediatamente a la transmisión y disfrutar del partido completamente en vivo desde su computadora, tableta o teléfono móvil con acceso a internet.

Vive cada juego desde cualquier lugar

La plataforma permite seguir el partido en video, por lo que los aficionados podrán acompañar a Caliente de Durango durante toda la temporada sin necesidad de estar en el estadio.

Además de las transmisiones, el micrositio "Caliente de Durango" reúne información actualizada del club, noticias, coberturas, resultados y contenido especial para mantener informada a la afición en un solo lugar.