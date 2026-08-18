Caliente de Durango: participa por boletos para el Juego 2 contra Sultanes de Monterrey

La emoción de la postemporada continuará este miércoles 19 de agosto en el Estadio Francisco Villa, donde Caliente de Durango y Sultanes de Monterrey se enfrentarán en el Juego 2 de las Series de Zona de la Liga Mexicana de Beisbol.

El segundo compromiso de la eliminatoria está programado para comenzar a las 19:30 horas, nuevamente con la novena duranguense como local antes de que la serie se traslade a Monterrey para los siguientes compromisos.

Y para que puedas vivir de cerca el ambiente del llamado Volcán de Villa, El Siglo de Durango tiene una nueva dinámica para sus lectores.

¿Quieres asistir al Juego 2 entre Caliente de Durango y Sultanes? ¡Participa!

Conseguir una oportunidad de ganar una cortesía es muy sencillo. Para participar solamente deberás cumplir con los siguientes pasos:

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ATENCIÓN: Procura no tener activados los mensajes temporales en tu conversación de WhatsApp, ya que de ser así tu participación no podrá ser tomada en cuenta.

Quienes cumplan correctamente con todos los requisitos entrarán en la dinámica para conseguir una cortesía y asistir al Juego 2 de las Series de Zona, este miércoles 19 de agosto a las 19:30 horas en el Estadio Francisco Villa. Esta dinámica estará vigente hasta el miércoles 19 de agosto a las 12:00 horas.