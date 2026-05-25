Caliente de Durango recibe a Saraperos de Saltillo tras semanas opuestas y urgidas de reacción

Caliente de Durango regresa este martes al Volcán de Villa con una semana de contrastes a cuestas y la obligación de hacer valer casa ante unos Saraperos de Saltillo que siguen buscando salir del fondo del Stand Norte de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Caliente quiere recuperar el buen ritmo

Los rojinegros llegan tras una gira pesada: primero en Chihuahua, donde perdieron la serie ante Dorados pero evitaron la barrida con un 9-5 en el tercero, apoyados en cuatro jonrones y 19 imparables para dejar su marca en 15-15 y volver a .500. Después, el golpe vino en Monterrey: Sultanes no solo les ganó la serie del fin de semana, sino que los barrió con un 6-0 el viernes, un 8-1 el sábado y un 6-5 el domingo, respaldando el subliderato regio en la Zona Norte.

Aun así, el contexto reciente de Caliente no es del todo negativo: antes de la gira, habían barrido en casa a los Rieleros de Aguascalientes, cerrando con un 11-7 el 18 de mayo para firmar su victoria 14 de la campaña y cinco triunfos en una tanda de nueve juegos consecutivos en el Francisco Villa. Hoy, los duranguenses se presentan con récord de 15-18, quintos en la Zona Norte, con 179 carreras anotadas y 186 permitidas, y una racha de tres derrotas que los obliga a reaccionar de inmediato.

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Saltillo, con altas y bajas

Del otro lado, Saraperos llega con la urgencia tatuada en el standing. La semana pasada abrió en casa con una serie intensa ante Sultanes, que terminó ganando 2–1 gracias a un 5-2 inicial impulsado por la salida de calidad de Erich Uelmen y el poder de Thairo Estrada, seguido por una blanqueada en contra y un 6-2 final que les devolvió el control del Clásico del Norte en el Francisco I. Madero.

Sin embargo, la visita a Aguascalientes volvió a exhibir sus grietas. En la serie ante Rieleros, Saltillo cayó 8-6 en el primero y 9-5 en el segundo, antes de rescatar el tercero 7-1, para dejar la confrontación 2-1 en contra y apenas mejorar a 11-21 en la campaña. Con 156 carreras anotadas y 177 recibidas, Saraperos es penúltimo del Norte, aunque llega con ligera inercia positiva tras ese último triunfo.

Ambos equipos quieren despertar

La previa pinta una serie de contraste: Caliente, fuerte en casa pero golpeado por Sultanes, frente a un Saltillo que alterna chispazos de poder con lapsos de descontrol. En el Francisco Villa, donde la ofensiva duranguense ya mostró que puede incendiar el marcador, cada entrada pesará doble para dos novenas que necesitan puntos urgentes para no despegarse del pelotón que persigue zona de playoff.

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