Caliente de Durango suma al outfielder Estevan Florial como refuerzo para fortalecer su ofensiva

La novena de Caliente de Durango sumó a un bateador con recorrido amplio en distintos circuitos del beisbol profesional: el dominicano-haitiano Estevan Florial, un outfielder de 28 años que ha pasado por Grandes Ligas, la KBO y la Liga Mexicana, y que llega cedido para integrarse de inmediato al plantel dirigido por Óscar Robles.

Florial debutó en MLB en 2020 con los New York Yankees, organización en la que fue considerado uno de sus principales prospectos y seleccionado al Futures Game de 2017. Con los neoyorquinos alternó entre Ligas Menores y el primer equipo durante cuatro temporadas, antes de ser cambiado a los Cleveland Guardians para 2024. En Grandes Ligas acumuló 213 turnos oficiales, 41 hits, cuatro jonrones y 22 producidas.

Un perfil de alta categoría llega a Caliente

Su trayectoria en sucursales fue más sólida: en Triple A con Scranton/Wilkes-Barre firmó campañas de alto impacto, incluida una línea de .284 con 28 jonrones y 79 impulsadas en 2023, además de ser nombrado All-Star de la International League. Ese desempeño lo mantuvo en el radar como un bateador de poder con velocidad y brazo destacado en los jardines.

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En 2025, Florial dio un giro a su carrera al firmar con los Hanwha Eagles de la KBO, donde registró .271 de promedio, ocho cuadrangulares y 29 producidas, mostrando capacidad de ajuste en un circuito exigente para los extranjeros. También ha tenido presencia constante en ligas invernales, incluyendo pasos por Águilas de Mexicali y una participación con Tomateros de Culiacán en la Serie del Caribe.

Poderío y experiencia de altura

Su llegada a México no es nueva: actualmente pertenece a los Leones de Yucatán, con quienes ha visto acción en la presente campaña de LMB. El club yucateco lo utilizó como pieza de poder en el outfield antes de concretarse su cesión a Durango.

Con experiencia multinivel y la versatilidad para cubrir las tres posiciones del jardín, Florial se incorpora a Caliente como un refuerzo inmediato para un equipo que busca estabilizar su producción ofensiva en plena temporada. Su adaptación al pitcheo de la liga y su capacidad para generar extrabases marcarán el impacto real de su llegada.

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