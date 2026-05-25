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Caliente de Durango vuelve a casa: Así puedes participar por boletos para el juego vs Saraperos

¿Quieres apoyar a Caliente de Durango en casa? ¡Participa en la dinámica de El Siglo de Durango!

Caliente de Durango vuelve a casa: Así puedes participar por boletos para el juego vs Saraperos

Caliente de Durango vuelve a casa: Así puedes participar por boletos para el juego vs Saraperos

REDACCIÓN WEB
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Tras su visita a los Sultanes de Monterrey en el Walmart Park y obtener una serie complicada que terminó en la derrota, Caliente de Durango vuelve a casa para enfrentar a Saraperos de Saltillo, prometiendo una jornada interesante. 

El Volcán de Villa albergará la serie los días 26, 27 y 28 de mayo, en donde la novena duranguense está obligada a dar un gran juego para recuperarse y seguir subiendo en la tabla de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) zona norte, en donde se encuentra en la posición siete. 

Por ello, El Siglo de Durango regalará boletos a los verdaderos aficionados del equipo y la pelota caliente, con ellos podrán acudir el martes 26 de mayo en punto de las 19:00 horas para disfrutar el primer juego. 

¿Cómo participar para ganarlos?

¡La dinámica es muy sencilla! Si estás interesado en ganar estos accesos, lo único que tienes que hacer es: 

    

  • Únete a nuestro canal de WhatsApp "El Siglo de Durango" haciendo click aquí
    • 

  • Toma una captura de pantalla confirmado que ya lo hiciste y envíala a nuestro número de WhatsApp
    • 

  • Antes de enviar el mensaje, deberás agregar tu nombre completo
    • 



IMPORTANTE: No tienes que tener activados los mensajes temporales en tu chat, pues de ser así no se tomará en cuenta tu participación.


Si cumples con todos los requisitos, podrás ingresar a la rifa que se realizará durante el transcurso de la mañana y mediodía. 


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Saraperos de Saltillo Caliente de Durango boletos Durango, Siglo, participar, Saraperos

               

                
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