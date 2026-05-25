Caliente de Durango vuelve a casa: Así puedes participar por boletos para el juego vs Saraperos

Tras su visita a los Sultanes de Monterrey en el Walmart Park y obtener una serie complicada que terminó en la derrota, Caliente de Durango vuelve a casa para enfrentar a Saraperos de Saltillo, prometiendo una jornada interesante.

El Volcán de Villa albergará la serie los días 26, 27 y 28 de mayo, en donde la novena duranguense está obligada a dar un gran juego para recuperarse y seguir subiendo en la tabla de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) zona norte, en donde se encuentra en la posición siete.

Por ello, El Siglo de Durango regalará boletos a los verdaderos aficionados del equipo y la pelota caliente , con ellos podrán acudir el martes 26 de mayo en punto de las 19:00 horas para disfrutar el primer juego.

¿Cómo participar para ganarlos?

¡La dinámica es muy sencilla! Si estás interesado en ganar estos accesos, lo único que tienes que hacer es:

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Si cumples con todos los requisitos, podrás ingresar a la rifa que se realizará durante el transcurso de la mañana y mediodía.