¿Caliente o Sultanes? IA predice quién avanzará en las semifinales de la Zona Norte

Caliente de Durango ya hizo historia al superar la primera ronda de los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), pero ahora tendrá enfrente uno de sus mayores desafíos de la temporada: los Sultanes de Monterrey.

Ambas novenas se enfrentarán en la Serie de Zona, equivalente a las semifinales de la Zona Norte, después de resolver prácticamente de la misma manera sus primeros compromisos de postemporada.

Caliente eliminó 4-1 a los Acereros de Monclova, mientras que Monterrey hizo lo propio por 4-1 frente a los Charros de Jalisco. Es decir, ninguno llega a esta serie después de un desgaste de seis o siete encuentros.

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¿Cómo llegan Caliente y Sultanes?

Durango terminó la temporada regular por encima de Monterrey en la Zona Norte y confirmó su buen momento durante el Primer Playoff.

La novena dirigida por Óscar Robles perdió el primer encuentro contra Monclova, pero reaccionó para ganar cuatro consecutivos y sentenciar la eliminatoria. El pase representa además un hecho histórico para el beisbol duranguense.

Sultanes, por su parte, mostró nuevamente por qué es uno de los equipos acostumbrados a disputar estas instancias. Monterrey tomó rápidamente el control de su serie contra Charros y terminó asegurando su clasificación en cinco encuentros.

¿Quién ganó los enfrentamientos entre Durango y Monterrey?

Aquí aparece uno de los datos más interesantes de cara a las semifinales.

Durante la temporada regular, los equipos tuvieron varios enfrentamientos y hubo dominio para ambos dependiendo del momento de la campaña.

En abril, Sultanes ganó dos de tres partidos en Monterrey. Caliente evitó la barrida al imponerse 2-0 en el último encuentro.

La historia fue todavía más favorable para los regiomontanos en mayo: Monterrey barrió a Durango con triunfos de 6-0, 8-1 y 6-5.

Pero el panorama cambió completamente durante la recta final.

Del 28 al 30 de julio, Caliente recibió a Sultanes en Durango y barrió la serie de tres encuentros, resultado con el que además aseguró su clasificación a playoffs.

Así, tomando solamente sus nueve enfrentamientos de temporada regular, Sultanes ganó cinco y Caliente cuatro, pero Durango se quedó con los últimos tres.

LMB

¿Quién ganará Caliente vs Sultanes según la IA?

Tomando en cuenta únicamente factores sencillos como la posición en la temporada regular, los enfrentamientos directos, el desempeño reciente y lo mostrado en la primera ronda, la Inteligencia Artificial considera que se trata de una serie mucho más pareja de lo que podría sugerir la historia de ambas franquicias.

El pronóstico de IA da una ligera ventaja a Caliente de Durango y proyecta una serie que podría extenderse a seis o incluso siete juegos.

La razón principal está en el momento que vive Durango: terminó la campaña regular por encima de Monterrey, ganó sus últimos tres enfrentamientos directos y viene de conseguir cuatro victorias consecutivas contra Monclova.

Sultanes, sin embargo, tiene a su favor la experiencia en postemporada y cerró también con autoridad su primera serie.

Predicción: Caliente de Durango 4-3 Sultanes de Monterrey.

La batalla comenzará este martes 18 de agosto, cuando Caliente de Durango reciba a los Sultanes de Monterrey en el Estadio Francisco Villa para disputar el Juego 1 de la Serie de Zona. El encuentro está programado para iniciar a las 19:30 horas, tiempo de Durango, con la novena duranguense buscando aprovechar la localía para tomar ventaja en una serie al mejor de siete encuentros.