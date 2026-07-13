Calma chicha

La esperanza terminó y la Selección Mexicana de fútbol fue eliminada por Inglaterra de la competencia mundialista. Con esa derrota también se cerró el ciclo de partidos en nuestro país ya que los más importantes se jugarán en los Estados Unidos. Con la última participación de México se cerró la ventana de tiempo en que la atención de las y los ciudadanos estaba centrada en el histórico camino que recorrió la selección y la atención vuelve, lentamente, a los problemas que enfrentamos y que continúan teniendo la misma gravedad que antes de que comenzara la justa mundialista.

Se cumplió el plazo para que el Gobierno mexicano detuviera, con fines de extradición, a ocho de las diez personas funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa requeridos por la justicia norteamericana (dos se entregaron voluntariamente) bajo cargos de cooperación con el crimen organizado. A partir del momento en que se cumplió ese plazo el gobierno de los Estados Unidos puede tomar otras acciones para llevarlos ante su jurisdicción, aunque para EUA su condición sea de "no localizables", lo que, eventualmente, podría llevar al gobierno de ese país a tomar otras acciones, que podrían considerarse legales o no en México, para presentarlos ante la justicia.

Además, hace unos días el principal capo que tiene Estados Unidos bajo su custodia, Ismael Zambada, conocido como "El Mayo", se declaró culpable y buscará negociar con el cumplimiento de su condena perpetúa en una cárcel con condiciones de vida mejores que las que tiene su antiguo socio "El Chapo" Guzmán. ¿Qué información entregará (o entregó) a cambio de mejores condiciones para cumplir su condena?

Ante ese escenario, el régimen ha comenzado a endurecer el tono de su discurso. Ha comenzado a construir una narrativa para denunciar cualquier intento de intromisión en lo que el régimen entiende como "soberanía", pero que desde los Estados Unidos se entiende como protección a personajes del régimen que están coludidos con el crimen organizado.

Ha calificado al exembajador de los Estados Unidos de "mentir" respecto a la participación de agencias de ese país en el secuestro y traslado de Ismael Zambada a los Estados Unidos.

El punto que quiero hacer en esta entrega es que, aunque tal vez en las dos o tres próximas semanas sean de relativa calma debido a que el Presidente de Estados Unidos tiene como prioridad la guerra que sostiene con Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz a la navegación comercial y que, por otro lado, el principal torneo de fútbol del mundo terminará en una semana en su país.

Sin embargo, cuando la guerra con Irán tome un curso más o menos definido y haya terminado la competencia de fútbol, las elecciones intermedias de noviembre en EUA estarán más cerca y una de las prioridades de la Casa Blanca para apoyar a las y los candidatos republicanos a la Cámara de Representantes y al Senado será ofrecer a los votantes hispanos buenas noticias respecto a la lucha en contra de los cárteles y de los funcionarios que los protegen.

Dada la importancia de nuestro país en el trasiego de drogas a los Estados Unidos y de que la gran mayoría de los hispanos en los Estados Unidos son mexicanos o hijos de mexicanos, seguramente muchas de las acciones en contra de cárteles y de funcionarios públicos que cooperan con ellos estarán enfocadas en México.

Ante el endurecimiento del discurso por parte de las autoridades de nuestro país, que ya declararon que no existe delito que amerite una investigación al exgobernador de Sinaloa, con lo que envían el mensaje a Estados Unidos que no habrá detención ni extradición para los miembros del régimen con la información y pruebas suficientes para cimbrarlo si llegan a cooperar con las autoridades de los Estados Unidos.

Estamos ante un periodo de "calma chicha", entendida coloquialmente como un tipo de calma que desespera. El tipo de calma que puede anteceder a una tormenta, en este caso política.

X: @jesusmenav