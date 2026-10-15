Cámara de Diputados aprueba en lo general la Ley de Ingresos

EL UNIVERSAL

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Ingresos, en la cual se establecen los ingresos que el Estado está autorizado a recaudar para el año fiscal 2027.

Dicha Ley quedó avalada en lo general por 331 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como 118 sufragios en contra del PRI, PAN y MC.

La bolsa total proyectada para el próximo año fiscal es de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos.

De ese total 6 billones 263 mil 886.8 millones de pesos corresponden a Impuestos; 702 mil 564.7 millones a Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social; 20.5 millones a Contribuciones de Mejoras; 177 mil 185.9 millones a Derechos; 15 mil 77.3 millones a Productos; 329 mil 479.8 millones a Aprovechamientos; 1 billón 457 mil 539.9 millones a Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios; 210 mil 774 millones a Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones; y un billón 479 mil 959.2 millones de pesos a Ingresos Derivados de Financiamientos.