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Cámara de Diputados aprueba en lo general la Ley de Ingresos

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 EL UNIVERSAL

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Ingresos, en la cual se establecen los ingresos que el Estado está autorizado a recaudar para el año fiscal 2027.

Dicha Ley quedó avalada en lo general por 331 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como 118 sufragios en contra del PRI, PAN y MC.

La bolsa total proyectada para el próximo año fiscal es de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos.

De ese total 6 billones 263 mil 886.8 millones de pesos corresponden a Impuestos; 702 mil 564.7 millones a Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social; 20.5 millones a Contribuciones de Mejoras; 177 mil 185.9 millones a Derechos; 15 mil 77.3 millones a Productos; 329 mil 479.8 millones a Aprovechamientos; 1 billón 457 mil 539.9 millones a Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios; 210 mil 774 millones a Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones; y un billón 479 mil 959.2 millones de pesos a Ingresos Derivados de Financiamientos.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  millones, Ingresos, general, fiscal

               

                
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