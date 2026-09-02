Caminos intransitables en Durango obligan a trasladar en helicóptero a niña herida

Una niña de la comunidad Laguna de Cerro Prieto, en el municipio de Pueblo Nuevo, tuvo que ser trasladada en helicóptero a la ciudad de Durango luego de sufrir una fractura de fémur al caer de una barda de aproximadamente tres metros de altura mientras jugaba en su domicilio.

El accidente ocurrió alrededor de las seis de la tarde del martes. La menor presentó un fuerte dolor en la pierna derecha y, debido a la lejanía de la comunidad y las condiciones de los caminos, afectados por las lluvias recientes, no fue posible trasladarla por tierra para recibir atención médica.

Ante la urgencia, el Centro Estatal de Emergencias Médicas de la Secretaría de Salud solicitó el traslado aéreo.

El helicóptero aterrizó poco después del mediodía del miércoles en el campo de béisbol del Instituto Tecnológico de Durango. Desde ahí, la menor fue trasladada en ambulancia al Hospital Materno Infantil, donde recibió atención médica por la lesión en la pierna derecha.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, durante 2026 se han realizado nueve traslados aéreos de pacientes por diferentes situaciones de emergencia médica , principalmente desde comunidades de difícil acceso.

Los pacientes trasladados por esta vía han sido canalizados a distintos hospitales de la capital, entre ellos el Hospital Materno Infantil y el Hospital General 450.