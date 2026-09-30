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INCENDIO

Camión de transporte público se incendia en Villas del Guadiana

El reporte fue atendido a través del número de emergencias.

Camión de transporte público se incendia en Villas del Guadiana

Camión de transporte público se incendia en Villas del Guadiana

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un camión de transporte público registró un incendio mientras circulaba por la avenida Constelaciones, en el fraccionamiento Villas del Guadiana II, aunque el conductor logró controlar el fuego y no se reportaron personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 horas del martes. El vehículo, un Mercedes-Benz, modelo 2006, de la ruta naranja San Mateo, presentó un incendio en la zona de la marcha, según el reporte del conductor.

El incidente dejó únicamente daños materiales y no se reportaron otras afectaciones.

Escrito en: incendio transporte público DURANGO reportaron, público, incendio, transporte

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