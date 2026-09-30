Camión de transporte público se incendia en Villas del Guadiana

Un camión de transporte público registró un incendio mientras circulaba por la avenida Constelaciones, en el fraccionamiento Villas del Guadiana II, aunque el conductor logró controlar el fuego y no se reportaron personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 horas del martes . El vehículo, un Mercedes-Benz, modelo 2006, de la ruta naranja San Mateo, presentó un incendio en la zona de la marcha, según el reporte del conductor.

El incidente dejó únicamente daños materiales y no se reportaron otras afectaciones.