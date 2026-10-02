Camioneta cae a voladero de 350 metros en Mezquital y cobra la vida de al menos dos personas

Al menos dos personas murieron y cinco más resultaron lesionadas luego de que una camioneta tipo pick up se volcó y cayó a un voladero mientras circulaba por la carretera Mezquital-Huazamota.

El accidente fue reportado alrededor de la 01:40 horas de este viernes, a la altura de la desviación hacia El Quebrado. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad se trasladaba de San Francisco del Mezquital hacia la comunidad de Xoconoxtle cuando salió del camino y cayó a una zona de difícil acceso.

Las versiones preliminares señalaron que en el vehículo viajaban varias personas, entre ellas menores de edad, y que algunos ocupantes habían quedado prensados . Debido a que en el sitio no había señal telefónica, la información fue proporcionada inicialmente por familiares.

Policías preventivos de Mezquital informaron posteriormente que la camioneta había caído a una profundidad aproximada de 350 metros, dentro de un voladero estimado en 500 metros. Al lugar acudieron elementos de Cruz Roja y Protección Civil del Estado para participar en las labores de auxilio y rescate.