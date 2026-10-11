Camioneta choca contra puente y se incendia en la Durango-Parral; hay dos lesionados

Dos jóvenes resultaron lesionados durante la mañana de este domingo 11 de octubre, luego de que la camioneta en la que viajaban se impactara contra el muro de contención de un puente y posteriormente se incendiara, cuando circulaban por la carretera Durango-Parral, a la altura del municipio de San Juan del Río.

El accidente se registró aproximadamente a las 10:30 horas , a la altura del kilómetro 79 de dicha carretera, donde una camioneta de la marca GMC, línea Terrain, modelo 2010, terminó impactada contra la estructura de un puente y fue consumida por el fuego.

De acuerdo con la información recabada, la unidad era conducida por Christian Alexis, de 18 años de edad , quien viajaba acompañado de Ángel Fernando Hernández Ruiz, de 21 años , ambos con domicilio en la ciudad de Durango.

Según lo declarado por el conductor, cuando circulaban por la carretera Durango-Parral, en determinado momento perdió el control del volante, lo que provocó que la camioneta se impactara contra el muro de contención de un puente y posteriormente comenzara a incendiarse.

Personas que transitaban por el lugar se percataron del accidente y brindaron auxilio a los dos jóvenes, además de solicitar la presencia de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, cuyos paramédicos los trasladaron al Hospital Integral de San Juan del Río para recibir atención médica.

En dicho hospital, Christian Alexis fue diagnosticado con fractura del hueso astrágalo, traumatismo leve de cráneo y una herida abierta en el tobillo, mientras que Ángel Fernando presentó politraumatismo leve en diferentes partes del cuerpo. Debido a las lesiones, se determinó que ambos fueran trasladados a la clínica uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Durango, para continuar con su atención médica.

Al lugar también acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, quienes encontraron la camioneta completamente incendiada sobre la cinta asfáltica, mientras que los lesionados ya habían sido trasladados al hospital. Del accidente tomó conocimiento el Ministerio Público, en tanto que las autoridades correspondientes quedaron a cargo de la unidad siniestrada.