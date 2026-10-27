Camioneta sufre volcadura en Zona Centro de Durango y moviliza a corporaciones

Una aparatosa volcadura se registró en calles de la Zona Centro de la ciudad de Durango, donde una camioneta terminó completamente volcada, con las llantas hacia arriba, situación que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia para brindar atención al conductor.

El hecho vial ocurrió en el cruce de las calles Patoni y Coronado, donde, por causas que todavía se desconocen, el conductor de un vehículo de la marca Jeep, línea Compass, perdió el control de la unidad y terminó volcado sobre la cinta asfáltica.

Debido a lo aparatoso del accidente, fue necesaria la intervención de técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, quienes acudieron al lugar para realizar la valoración inicial del conductor y determinar si requería atención hospitalaria.

Tras la revisión correspondiente, los paramédicos establecieron que el automovilista no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida , por lo que el incidente dejó principalmente daños materiales en la unidad involucrada.

Las circunstancias que provocaron la volcadura deberán ser determinadas mediante las diligencias correspondientes, mientras que el vehículo siniestrado quedó con daños considerables, luego de terminar con las cuatro llantas hacia arriba en una de las vialidades de la Zona Centro de la capital duranguense.