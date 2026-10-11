Camioneta vuelca y se impacta contra tráiler en salida a la Durango-Parral

Un aparatoso accidente vial se registró durante la mañana de este domingo 11 de octubre, sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en la ciudad de Durango, donde una camioneta terminó volcada, con las cuatro llantas hacia arriba, luego de ser impactada por alcance y proyectarse contra un tráiler estacionado.

El percance ocurrió a la altura de una gasolinera, donde participaron dos camionetas, una de la marca Toyota, tipo pick-up, y otra de la marca Ford, esta última la que terminó volcada tras el fuerte impacto.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, la camioneta Toyota circulaba por dicha vialidad con rumbo a Durango cuando impactó por alcance a la unidad Ford, provocando que su conductor perdiera el control de la dirección.

Debido a la fuerza del golpe, la camioneta Ford fue proyectada hacia el camellón central, el cual brincó, para posteriormente volcar y continuar su trayectoria hasta impactarse contra un tráiler que se encontraba estacionado.

La unidad Ford finalmente quedó con las cuatro llantas hacia arriba, junto a la pesada unidad, en un accidente que dejó considerables daños materiales, principalmente en la camioneta volcada.

A pesar de lo aparatoso del percance y de la trayectoria que siguió la camioneta después del primer impacto, los reportes preliminares indican que no se registraron personas con lesiones de gravedad, aunque se espera la información oficial sobre el estado de salud de los involucrados.

Será mediante las investigaciones correspondientes como se determine la responsabilidad de los conductores involucrados en este hecho vial, así como las circunstancias que provocaron el choque por alcance que terminó con una de las camionetas volcada.