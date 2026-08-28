Canacintraaprueba operativos federales

EL SIGLO DE DURANGO

Aunque generan cierta inquietud los operativos que se realizan en Durango como el ocurrido el miércoles por la tarde en una plaza comercial, el sector privado está a favor de la presencia de elementos federales, informó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) filial Durango, Joana Soto.

"Nosotros siempre estábamos muy a favor de todo el tema de que dentro de Durango la seguridad sea uno de los primeros puntos a tratar, definitivo, para todos los ciudadanos y empresarios es muy importante que la seguridad siga prevaleciendo. Apoyamos y aplaudimos todo este tipo de actividades. En ocasiones, claro, nos genera conflicto el estar viendo ciertos elementos de seguridad, pero al final del día pues viene siendo para nuestro bien", explicó.

En tal sentido, expuso que, aunque se genera incertidumbre, la realidad es que es un fortalecimiento hacia nosotros".