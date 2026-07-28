Canaco Durango no registra afectación por inseguridad en Zacatecas

Aunque reconoció la necesidad de que se fortalezca la estrategia de seguridad para mejorar las condiciones en el país, particularmente en el vecino estado de Zacatecas, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Sergio Sánchez López, negó sumarse a un posicionamiento ya que, en los últimos meses, no han tenido afectaciones.

“Primeramente, antes de yo poderme sumar a Zacatecas, como empresario necesitaría hablar con nuestro homólogo, con la Cámara hermana de Canaco en Zacatecas, para ver qué tanto realmente les afectaría a ellos y si realmente necesitan que levantemos la voz y nos unamos. Si ellos lo requieren y si Canaco Zacatecas nos pide el apoyo para también sumar esfuerzos a favor de los empresarios, claro que lo vamos a hacer”, indicó.

No obstante, aclaró que no se han registrado incidentes recientes en los que hayan resultado afectadas empresas duranguenses.

“No tengo yo reporte de empresas locales aquí en Durango que hayan sido afectadas por esta situación, mas no sé de aquel lado de Zacatecas. He estado en comunicación con ellos. Todavía anteayer hablé con Chuy López del Bosque, que es el presidente de Canaco Zacatecas, y no ha tenido ningún problema, mas si ellos llegan a requerir que nos sumemos a favor de ellos, tenemos que estar unidos como empresarios”, expresó.

Sin embargo, reconoció que es importante para Durango que estados como Sinaloa y Zacatecas están estén en condiciones de tranquilidad.

“Es algo que ha estado impactando de manera importante económicamente, el flujo de las mercancías. Siempre ha habido un retraso y siempre estamos buscando la manera de estar rodeando estas partes donde nos podamos afectar y nos terminan aumentando los costos de cierta manera”, indicó.

Sin embargo, enfatizó que en la actualidad están pasando por Zacatecas, sin mayores contratiempos . “Fíjate que ahorita no tengo yo un reporte que las empresas ahorita estén rodeando. Ahorita siguen circulando de manera normal por Zacatecas”.

Pero admitió que es necesario que se fortalezca la estrategia de seguridad en el estado vecino, para mayor tranquilidad.

“Claro, siempre es importante que las autoridades de aquel estado se sumen para que puedan tener la fuerza suficiente para contener las cuestiones de inseguridad, porque todo ha terminado afectando en primera mano pues a los empresarios locales de Zacatecas”.

Y refirió que los últimos reportes de incidentes que afectaron a empresas duranguenses agremiadas a esta Cámara fueron el año pasado .