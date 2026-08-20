Canaco pide revisar cobro de 800 mil pesos tras accidente por falla en rampa de frenado

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) filial Durango, Sergio Sánchez López, se refirió al reciente accidente que se registró en la supercarretera Durango-Mazatlán, por una falla en la rampa de frenado que provocó el fallecimiento de un conductor.

Y es que, trascendió que además del proceso de recuperación por haber resultado lesionado, la pérdida humana y los daños materiales, el copiloto recibió un requerimiento de Caminos y Puentes Federales (Capufe) que le exige un cobro excesivo por los presuntos daños a la rampa, de 800 mil pesos.

Al respecto, el representante de la Canaco enfatizó que es necesario que las autoridades revisen bien el tema.

“El exceso de capacidades y de velocidad que traía el camión, aunque en esta parte la misma rampa debió de haberlo detenido si todo estaba configurado como marcan los estatutos y como marcan las especificaciones de las carreteras y estas mismas rampas”. “ Sí es algo que tiene que investigarse más a fondo y realmente la afectación de que hayan salido y que haya sobrepasado la autopista el camión es por un mal diseño. Realmente no tiene que haber una razón por la cual tenga que afectarse”, enfatizó.

Agregó que este asunto ya se ha abordado en varias ocasiones, porque no es la primera vez que se registra una falla en la rampa de frenado.

“Ya se ha tocado varias veces en la parte del Senado, en algunas partes de la Cámara de Diputados Federal, se ha abordado que todo este uso de la rampa normalmente se los cargan, más los costos que están tomando en cuenta debido a las pérdidas que tuvo el transportista, 800 mil pesos es un golpe bastante fuerte y que probablemente si es un señor también no va a tener capacidad de pago en esta circunstancia. Aunque estaba leyendo que se lo cargan un poquito peor al dueño de la carga, cuando él simplemente contrató un servicio de un tercero para que se lo trasladara y este mismo salió afectado y terminó de una manera trágica”, estableció.

Por lo que insistió que debería hacerse una revisión profunda en este tema. “Debe de haber un seguro, esos son para circunstancias siempre y cuando sean de la carretera. Yo creo que la circunstancia debe estar conjugada entre el diseño de la rampa que no fue hecho, no la tienen bien configurada, más el exceso del daño que está provocado por este mismo, más también pedirle a nuestras autoridades que pongan énfasis en una de las partes que son obligatorios de nosotros como transportistas en carreteras que son los seguros de daños a terceros”.

“Porque esa parte debería ser absorbida por el seguro que debe tener el camión y si no pues poner más revisión para que todos los vehículos de autotransporte federal y también invitar los autotransportes locales que cuenten con el seguro a terceros, para que no puedan pasar por estas situaciones que terminen afectados y que también puedan responder por los daños provocados”, concluyó.