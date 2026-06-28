Canadevi reporta incremento de más de 10% en el precio del acero para la construcción

En el sector de la construcción se siguen registrando aumentos en insumos y materiales siendo el más reciente el caso del acero, informó el presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi) filial Durango, Juan Manuel Ayala.

“Sí se ha subido, obviamente andamos en porcentajes a lo mejor de 10 por ciento, 15 por ciento, de manera global, pero seguimos trabajando”, indicó.

En tal sentido, explicó que se han buscado descuentos en otros materiales para poder compensar los incrementos que implican las obras y evitar que esto afecte al comprador final, sobre todo cuando se construyen viviendas de interés social como las del bienestar.

“Ha habido respuesta por parte también de la gente de lo que tiene que ver con pisos cerámicos, hay precios especiales para todo este tipo de desarrollos para que se puedan mantener precisamente en el rango de los 600 mil pesos el costo total de la vivienda”, manifestó.

Explicó que en el caso de las construcciones que no son parte del programa de viviendas del bienestar , en el rango de entre 45 y 50 metros cuadrados, cuestan por lo menos 750 mil pesos.

Y es que, las viviendas del bienestar cuestan 600 mil pesos por los subsidios gubernamentales que se aplicaron de los tres órdenes de gobierno.

“Tienen una serie de subsidios, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal exentaron al 100 por ciento los impuestos y derechos para este programa. Eso ayuda muchísimo”, agregó.

En las viviendas sin subsidio, además de los aumentos que se han registrado a lo largo del año también ha habido aumentos en el cobro de servicios y derechos, lo que impacta en el costo final.