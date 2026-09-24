Canasta básica acumula alza de 8%

EL SIGLO DE DURANGO

Con base en el monitoreo realizado por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango, el costo de la canasta básica familiar subió 32 pesos en poco más de un mes, al pasar de mil 154.30 pesos el 10 de agosto, a mil 186.30 pesos, en el último corte del 22 de septiembre. Esta diferencia representa un incremento de 2.77 por ciento.

Sin embargo, en el comparativo con el cierre de 2025, cuando el costo registrado era de mil 097.80 pesos, la canasta básica acumula un aumento de 88.50 pesos, equivalente a aproximadamente 8.1 por ciento.

Cebolla subió 70%

Entre los productos monitoreados por la Canaco Durango, uno de los movimientos más importantes se observa en la cebolla blanca jumbo, que pasó de 30 a 51 pesos por kilogramo entre el reporte del 10 de agosto y el del 22 de septiembre, es decir, un incremento de 70 por ciento.

Por otro lado, la pulpa de res se mantiene como uno de los alimentos de mayor costo, con un valor de 247 pesos por kilogramo; mientras que la carne de puerco está en 142 pesos el kilo, con una tendencia ascendente.