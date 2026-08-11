Canasta básica aumentó 5% en lo que va de 2026

Este año 2026 el costo de la canasta básica ha aumentado un 5.15 por ciento, al pasar de mil 097.80 pesos a mil 154.30 pesos , informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) filial Durango, Sergio Sánchez López.

Del 31 de diciembre de 2025, al último corte del 10 de agosto de 2026, se incremento 56.50 pesos, de acuerdo con el monitoreo que lleva a cabo de manera periódica esta Cámara.

En el periodo más reciente, del 15 de julio al 10 de agosto, la canasta básica registró un incremento de 17 pesos , al pasar de mil 137.30 a mil 154.30 pesos, equivalente a un aumento de 1.49 por ciento.

Entre los productos que registraron las mayores alzas en este último mes, se encuentra la cebolla blanca jumbo, cuyo precio pasó de 18 a 30 pesos , un incremento de 66.67 por ciento.

Asimismo, el kilogramo de huevo subió de 25 a 33 pesos , equivalente a 32 por ciento; mientras que el limón pasó de 27 a 32 pesos , con un alza de 18.52 por ciento. La manzana roja también registró un incremento, al pasar de 55 a 60 pesos , equivalente a 9.09 por ciento.

En contraste, la papa lavada disminuyó de 49 a 38 pesos , una reducción de 22.45 por ciento, mientras que el tomate pasó de 20 a 18 pesos , con una baja de 10 por ciento.

Economía

Aunque el costo de la canasta básica no ha aumentado de forma tan significativa como en años anteriores, la de Durango está entre las más caras del país , lo que provoca que para muchas familias cada vez sea más complicado adquirir los alimentos que requieren para una dieta sana y nutritiva.

Aunque el incremento al salario mínimo en México fue señalado como una de las medidas que han fortalecido el ingreso de los trabajadores en los últimos años, al registrarse aumentos superiores al 200 por ciento desde 2018, no se ha reflejado sustancialmente en la capacidad de compra.