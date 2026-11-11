'Canceló su pedido y lo encañonó': Repartidores vandalizan edificio tras amenaza con arma de fuego a un compañero

En redes sociales se han hecho virales las imágenes en donde un grupo de repartidores de plataformas digitales vandalizan una caseta de vigilancia, en consecuencia de una amenaza por parte de un cliente hacía uno de sus compañeros con una arma de fuego. Te contamos.

En la actualidad el oficio de repartidor de plataformas digitales ha facilitado la distribución de infinidad de productos que llegan hasta la comodidad del hogar de los clientes. En México se estima que al rededor de 1.7 millones de personas dependen de las plataformas digitales para solventar su economía.

¿Qué se ve en el vídeo donde quedó grabada la amenaza?

El video en el cual se ve al cliente con el arma de fuego quedó captado en la colonia Del Valle en la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y muestra como el cliente el cual estaba acompañado por otro sujeto, tiene el arma de fuego en su mano y al mismo tiempo le pide de manera violenta al repartidor que se retire del lugar.

La grabación comienza después de que el repartidor comienza a documentar el incidente con su cámara e incluso se le escucha alterado, los dos sujetos lo acompañan hasta la puerta de la unidad habitacional. El conflicto se generó porque presuntamente el motociclista canceló el pedido.

Repartidores causan daño a unidad habitacional en la CDMX

El incidente tuvo repercusiones por parte de repartidores digitales, los cuáles arribaron al lugar y vandalizaron la entrada de una unidad habitacional y una caseta de vigilancia, después de que uno de sus compañeros denunciara la amenaza por parte del cliente.

La movilización causó afectaciones de movilización en la zona, donde fue necesaria la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México que acudieron al lugar para contener la situación así como generar un diálogo ante la inconformidad.

Fiscalía de la Ciudad de México investiga denuncias difundidas en redes sociales

La propia SSC dependencia también confirmó que investigaría las denuncias difundidas en plataformas digitales y que trabajaría en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para inicial las diligencias correspondientes contra el vecino señalado por las amenzas.

El suceso generó que organizaciones como Ni Un Repartidor Menos, convocaran a una jornada de bloques intermitentes para el 13 de noviembre, en el marco del Buen Fin. Entre sus demandas, figuran la cancelación definitiva de placas de carga, transparencia sobre el impuesto del 2% y que se frenen las iniciativas relacionadas con la prohibición del servicio de mototaxi por aplicación.