Alertan por falsos repartidores: así operan para robar casas

En los últimos años, el aumento de las compras en línea y los servicios de entrega a domicilio ha cambiado la rutina de millones de personas, quienes reciben paquetes con mayor frecuencia y, en muchos casos, sin sospechar de quién toca a su puerta. Esta dinámica, que facilita la vida cotidiana, también ha sido aprovechada por delincuentes para desarrollar nuevas formas de engaño.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emitió una alerta por una modalidad de robo a casa habitación conocida como “falso repartidor”, un esquema que, aunque fue advertido por autoridades capitalinas, puede presentarse en cualquier ciudad del país debido al crecimiento de las entregas a domicilio.

De acuerdo con la corporación, los delincuentes se hacen pasar por repartidores de comida, paquetería o productos comprados por internet para acercarse a los domicilios sin levantar sospechas.

La autoridad explicó que esta modalidad aprovecha la confianza generada por los servicios de entrega, especialmente en hogares donde se reciben paquetes con frecuencia.

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Así opera el falso repartidor

El primer paso es el engaño. Un supuesto repartidor llega en motocicleta a la puerta de una vivienda, aparentando que realiza una entrega normal.

Después viene la distracción. La persona toca el timbre o la puerta, se muestra amable y espera la reacción de quienes se encuentran dentro del domicilio.

Posteriormente, llega la oportunidad. Si nadie responde, el delincuente puede interpretar que la casa está sola y aprovecha para forzar la puerta o buscar alguna forma de ingresar.

Finalmente, ocurre el robo, cuando el falso repartidor, solo o con apoyo de cómplices, sustrae objetos de valor y huye del lugar.

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¿Qué recomienda la autoridad?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana pidió a la ciudadanía extremar precauciones y no abrir la puerta si no se espera ningún pedido.

También recomendó verificar cualquier entrega antes de tener contacto directo con el supuesto repartidor. En caso de duda, se debe revisar la aplicación, confirmar el número de orden o comunicarse con la empresa de paquetería o plataforma correspondiente.

La corporación sugirió usar mirillas, cámaras o videoporteros para identificar a la persona que se encuentra afuera, así como evitar proporcionar datos personales o abrir accesos principales sin confirmar la entrega.

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Refuerzan llamado a la prevención vecinal

Otra de las recomendaciones es reforzar puertas y ventanas, sobre todo si la vivienda permanece sola durante varias horas del día.

La autoridad también pidió mantener comunicación con vecinos de confianza y utilizar grupos vecinales para alertar sobre personas sospechosas que permanezcan afuera de domicilios o que simulen entregas sin datos claros del pedido.

En caso de detectar una situación de riesgo, se debe llamar al número de emergencias 911.

Aunque la alerta fue emitida por la SSC de la Ciudad de México, la modalidad puede replicarse en otras entidades, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta y evitar abrir la puerta ante entregas no solicitadas.