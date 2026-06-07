¡Alerta! Si vendes algo por internet, así te pueden robar tu WhatsApp

Una nueva modalidad de estafa comenzó a circular entre usuarios que venden productos por internet, especialmente en plataformas como Marketplace de Facebook, grupos de compra-venta o redes sociales.

El engaño parece inofensivo: una persona se muestra interesada en comprar un auto, una máquina, un celular, una herramienta o cualquier artículo publicado. Después pide hacer una videollamada para “ver mejor” el producto y confirmar que realmente está disponible.

Hasta ahí todo parece normal. El problema viene después.

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El truco está en la pantalla compartida

De acuerdo con alertas de ciberseguridad y testimonios difundidos en redes sociales, los estafadores primero hacen contacto como supuestos compradores. Durante la videollamada realizan preguntas comunes, piden detalles del producto y tratan de ganarse la confianza de la víctima.

Luego, en algún momento, cortan la llamada o fingen tener problemas con su celular. Después envían un mensaje en el que piden continuar la comunicación, pero con una condición: que la víctima comparta su pantalla.

Ahí está la trampa.

Al compartir pantalla, la otra persona puede ver todo lo que aparece en el celular: mensajes, notificaciones, códigos de verificación, aplicaciones abiertas y cualquier información visible en ese momento.

Así pueden robarte la cuenta de WhatsApp

Mientras la víctima comparte pantalla, los delincuentes intentan registrar su número de WhatsApp en otro dispositivo. Para hacerlo, WhatsApp envía un código de verificación por SMS o notificación al teléfono del dueño de la cuenta.

Si la pantalla está compartida, los estafadores pueden ver ese código en tiempo real.

Con ese número de verificación, intentan tomar control de la cuenta de WhatsApp. Si lo logran, la víctima puede quedar fuera de su propia cuenta y los delincuentes pueden usarla para pedir dinero a sus contactos, enviar enlaces fraudulentos o cometer nuevas estafas haciéndose pasar por ella.

¿Por qué usan ventas por internet?

Las publicaciones de compra-venta son un blanco atractivo porque el vendedor ya está dispuesto a hablar con desconocidos, contestar llamadas y mostrar el producto.

Además, en muchos casos el número telefónico aparece en la publicación o se comparte durante la negociación. Con eso, los estafadores tienen el dato principal que necesitan para intentar registrar la cuenta de WhatsApp.

El engaño también funciona porque la petición parece lógica: “quiero ver el producto”, “mi cámara no funciona”, “compárteme pantalla para revisar”, “no se ve bien la videollamada” o “hazlo rápido porque sí me interesa comprarlo”.

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Señales de alerta

Desconfía si un supuesto comprador:

Insiste en hacer videollamada fuera de la plataforma.

Te pide compartir pantalla.

Dice que su celular “falla” justo durante la llamada.

Te presiona para actuar rápido.

Te pide códigos, capturas o datos personales.

Te manda instrucciones para configurar WhatsApp o instalar aplicaciones.

Quiere continuar la operación de forma extraña o fuera de los canales normales.

¿Cómo protegerte?

La recomendación principal es clara: no compartas pantalla con desconocidos, aunque parezcan compradores interesados.

También es importante no compartir códigos de verificación de WhatsApp con nadie. Ningún comprador, empresa, banco, repartidor, soporte técnico o supuesto empleado de una plataforma necesita ese código.

Otra medida clave es activar la verificación en dos pasos de WhatsApp. Esta función agrega un PIN adicional que puede impedir que otra persona tome la cuenta aunque consiga el código de verificación.

Para activarla, entra a WhatsApp, ve a Configuración o Ajustes, después a Cuenta y selecciona Verificación en dos pasos.

¿Qué hacer si ya compartiste pantalla?

Si compartiste pantalla y recibiste un código de WhatsApp que no pediste, corta la llamada de inmediato y no sigas instrucciones del supuesto comprador.

También revisa si tu cuenta sigue activa, activa la verificación en dos pasos y avisa a tus contactos si detectas movimientos extraños.

Si perdiste acceso a tu cuenta, intenta registrarla nuevamente con tu número. WhatsApp enviará un nuevo código para verificar que eres el propietario de la línea. En caso de que los delincuentes hayan activado un PIN de verificación en dos pasos, el proceso de recuperación puede tardar más.

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La regla de oro

Si estás vendiendo algo por internet, puedes mostrar el producto por videollamada, enviar fotos o acordar una entrega segura, pero nunca compartas tu pantalla.

Una venta no debería pedirte códigos, contraseñas ni acceso visual a tu celular.

Porque en esta estafa, el producto no es lo que quieren comprar: lo que buscan es tu cuenta de WhatsApp.