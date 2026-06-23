¡Cuidado! Así opera la estafa del retrovisor para robar tus datos bancarios

Una nueva advertencia comenzó a circular entre automovilistas por una modalidad de fraude que inicia con un daño aparentemente menor en el vehículo: el espejo retrovisor roto.

Aunque a simple vista podría parecer un accidente común o incluso un gesto de honestidad por parte de quien supuestamente provocó el daño, detrás de esta práctica se escondería un intento de robo de información personal y bancaria.

De acuerdo con alertas difundidas en redes sociales y reportes sobre este tipo de engaño, la estafa comienza cuando la víctima llega a su vehículo y encuentra el espejo retrovisor dañado. Junto al automóvil puede aparecer una nota o mensaje en el que una persona asegura haber causado el desperfecto y se ofrece a cubrir la reparación por medio de su aseguradora.

Hasta ese momento, el caso puede parecer una buena noticia: alguien se responsabiliza por el daño y ofrece pagarlo. Sin embargo, el riesgo aparece cuando el supuesto responsable envía un enlace para iniciar el trámite con la aseguradora.

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El enlace no lleva a una aseguradora real

El engaño consiste en dirigir a la víctima a una página falsa que simula pertenecer a una aseguradora o a un sitio de reclamación de daños.

En ese portal, la persona afectada puede ser invitada a llenar formularios con datos personales, número de tarjeta, cuenta bancaria, usuario, contraseña, códigos de verificación o información relacionada con su banca móvil.

Con la promesa de recibir el pago por la reparación, la víctima termina entregando información sensible que puede ser utilizada para vaciar cuentas, realizar cargos no reconocidos, suplantar identidad o intentar acceder a otros servicios digitales.

¿Por qué es peligrosa esta estafa?

A diferencia de otros fraudes, esta modalidad no inicia con una amenaza, una llamada agresiva o un mensaje alarmante. Por el contrario, se presenta como un acto de buena fe.

El supuesto responsable se disculpa, acepta el daño y ofrece resolverlo, lo que puede generar confianza en la víctima. Esa es precisamente la trampa: hacer que la persona baje la guardia y siga instrucciones sin verificar si el trámite es real.

Especialistas en prevención de fraudes han advertido que los delincuentes han cambiado sus métodos. Ya no siempre buscan asustar a las víctimas; ahora también buscan ganarse su confianza con historias creíbles y situaciones cotidianas.

¿Qué hacer si encuentras tu retrovisor roto y una nota?

Si al llegar a tu vehículo encuentras un daño en el espejo retrovisor y una nota con un número telefónico o un mensaje para supuestamente pagar la reparación, lo más recomendable es mantener la calma y no abrir enlaces enviados por desconocidos.

Antes de compartir cualquier dato, se debe contactar directamente a la aseguradora por medio de sus canales oficiales, como el número que aparece en la póliza, la aplicación oficial o el sitio web verificado de la empresa.

También es importante tomar fotografías del daño, de la nota recibida y conservar capturas de pantalla de cualquier mensaje, número telefónico o enlace que haya sido enviado.

Datos que nunca debes compartir

Ante este tipo de situaciones, las autoridades y organismos de protección financiera recomiendan no proporcionar información bancaria ni personal en formularios recibidos por mensajes.

Nunca compartas contraseñas, NIP, códigos de verificación, token bancario, número de tarjeta, CVV, datos de banca móvil o claves de acceso.

Tampoco se recomienda descargar aplicaciones enviadas por desconocidos ni escanear códigos QR colocados en notas, parabrisas o mensajes no verificados.

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La recomendación

Si el daño fue real, lo correcto es hacer el reporte por los canales formales de la aseguradora y, en caso necesario, acudir ante la autoridad correspondiente para dejar constancia del hecho.

Si ya ingresaste tus datos en un enlace sospechoso, se recomienda contactar de inmediato a tu banco, bloquear tarjetas, cambiar contraseñas y reportar movimientos no reconocidos.

La llamada de atención para los automovilistas es clara: no todos los fraudes llegan con amenazas. Algunos llegan con una disculpa, una aparente buena intención y un enlace que promete resolver el problema.

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