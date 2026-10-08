Cancha 9 Open busca formar una nueva comunidad de pickleball en Durango

La formación de una comunidad de jugadores y la difusión del pickleball son los objetivos que plantea Elías Ramos para el primer Cancha 9 Open, programado del 4 al 8 de noviembre en Durango.

En entrevista con El Siglo de Durango, el organizador explicó que el beneficio económico es un factor presente en este tipo de encuentros, aunque aseguró que la prioridad de esta primera edición será conseguir que más personas conozcan el deporte y comiencen a jugarlo.

“Queremos que se dé a conocer, queremos que funcione”, expresó Ramos, quien considera que el torneo puede servir como punto de partida para ampliar el número de practicantes en la ciudad.

Un proyecto que surgió entre jugadores de raqueta

El origen del club está relacionado con un grupo de personas que practicaban tenis y pádel. Ramos recordó que inicialmente contemplaron desarrollar un espacio para este último, pero consideraron que la ciudad ya contaba con suficientes opciones y comenzaron a explorar el pickleball.

Según explicó, uno de los propósitos ha sido sumar personas a la práctica deportiva, además de recibir a quienes ya tienen experiencia con una raqueta. Aunque existen similitudes entre estas actividades, Ramos señaló que cada una puede conservar a sus jugadores y compartir espacios de colaboración .

“Queremos que se genere también una nueva comunidad”, comentó sobre el alcance que esperan darle al proyecto.

La falta de experiencia, una de las dudas iniciales

Entre las inquietudes que han recibido los organizadores destaca la elección de categoría. Ramos indicó que algunos jugadores de tenis y pádel se consideran principiantes por no haber practicado pickleball, aunque sus habilidades previas pueden ayudarles a adaptarse.

Para describir el juego, Ramos lo comparó con “un tenis chiquito o como un ping-pong grande”. Desde su perspectiva, sus características permiten un acercamiento gradual y la participación de personas de distintas edades, tanto con fines recreativos como competitivos.

El reto de mantener la participación

Ramos informó que han enviado aproximadamente 100 invitaciones a jugadores del entorno deportivo local , aunque esa cifra corresponde a personas contactadas y no a participantes inscritos. Hasta el momento de la entrevista, manifestó haber recibido comentarios de interés por la competencia.

La expectativa del organizador es que el encuentro también atraiga a quienes no practican habitualmente deportes de raqueta. Mencionó a jóvenes y adultos mayores entre los grupos que buscan acercar a las canchas, con la intención de ampliar la comunidad.

La primera edición permitirá observar la respuesta que tiene el pickleball en Durango. Más allá de los resultados del torneo, el objetivo planteado por Ramos será que los nuevos participantes mantengan su interés y encuentren en esta disciplina una actividad que puedan incorporar a su vida cotidiana.