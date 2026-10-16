Candidatos podrán gastar hasta 1.5 mdp en precampañas: IEPC

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) estableció los límites de gasto para las precampañas de quienes busquen una candidatura a diputación local en el proceso electoral 2026-2027. Los topes van de 610 mil 124 a un millón 511 mil 825 pesos, según el distrito , mientras que también se fijaron límites a las aportaciones económicas que podrán recibir los partidos políticos durante el ejercicio fiscal 2027.

Los montos fueron aprobados por el Consejo General del IEPC durante su sesión extraordinaria, con el objetivo de establecer estos límites para determinar cuánto podrán gastar las personas precandidatas durante esa etapa del proceso electoral y cuánto dinero podrán aportar militantes, simpatizantes y personas candidatas a los partidos políticos.

El tope más alto corresponde al distrito IX, con cabecera en Mapimí, donde el gasto máximo de precampaña será de un millón 511 mil 825 pesos. Le siguen el distrito VIII, con cabecera en Guadalupe Victoria, con un millón 183 mil 918 pesos, y el distrito VII, con cabecera en Santiago Papasquiaro, con un millón 100 mil 792 pesos.

En contraste, el límite más bajo se estableció para el distrito XIII, con cabecera en Lerdo, donde las precampañas podrán tener gastos de hasta 610 mil 124 pesos. Para el distrito XV, con cabecera en Pueblo Nuevo, el tope será de 819 mil 12 pesos, mientras que en los distritos I al VI, todos con cabecera en Durango, se fijó un límite de 902 mil 133 pesos por distrito.

En los tres distritos con cabecera en Gómez Palacio, el gasto máximo será de 959 mil 855 pesos para cada uno. En Cuencamé se estableció un tope de un millón 50 mil 975 pesos.

El acuerdo también establece que las personas precandidatas que rebasen los límites de gasto incurrirán en un incumplimiento de la legislación electoral estatal. El documento remite al artículo 362, numeral 1, fracción IV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango.

Además de los topes de precampaña, el Consejo General aprobó los montos máximos de aportaciones privadas que podrán recibir los partidos políticos durante 2027. El límite anual de aportaciones de militantes será de dos millones 277 mil 077 pesos , mientras que el total anual de aportaciones de simpatizantes y personas candidatas podrá alcanzar 6 millones 351 mil 098 pesos .

Para las aportaciones individuales de simpatizantes, el máximo anual quedó establecido en 317 mil 555 pesos. Estos límites buscan regular las cantidades que pueden ingresar a los partidos por esas vías, tanto en el total permitido como por persona, según el tipo de aportación.

El IEPC instruyó a su Secretaría Ejecutiva para que notifique los acuerdos a los partidos políticos acreditados y registrados ante el organismo, así como a las áreas técnicas de vinculación con los organismos públicos locales y de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE). También se informará a los consejos municipales electorales que se instalen en las cabeceras distritales.

Durante la misma sesión, el Consejo General aprobó las bases para elaborar los modelos de pautas de transmisión de mensajes de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes en radio y televisión. Estos espacios corresponderán a las etapas de precampaña, intercampaña y campaña del proceso electoral local 2026-2027.

Asimismo, el organismo acordó responder una consulta de la agrupación política estatal Actuemos, un Durango para todos, relacionada con la designación de una persona titular o autorizada distinta de quien ocupe la tesorería.