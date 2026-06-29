Candlelight estará de vuelta a Durango con conciertos nuevos, ¿cuáles son?

Luego del éxito que han tenido las presentaciones de Candlelight en Durango, la experiencia musical a la luz de las velas confirmó una nueva fecha en la ciudad con dos conciertos que prometen cautivar a los amantes de la música contemporánea y de las bandas sonoras de cine.

¿Cuándo y dónde serán?

Será el próximo 23 de agosto cuando el Teatro Victoria vuelva a convertirse en el escenario de esta propuesta que combina música en vivo con una atmósfera íntima iluminada por cientos de velas LED. Una fórmula que ha ganado popularidad en distintas partes del mundo y que también ha encontrado una gran respuesta entre el público duranguense.

¿Qué conciertos darán?

La jornada comenzará a las 19:00 horas con “Candlelight: Tributo a Adele”, un concierto que llevará al formato de cuerdas algunos de los mayores éxitos de la cantante británica.

Temas como Rolling in the Deep, Someone Like You, Hello y Easy on Me forman parte de los repertorios que suelen integrar este espectáculo, ofreciendo una versión completamente distinta de las canciones que han marcado la carrera de la artista.

Más tarde, a las 21:00 horas, llegará “Candlelight: Lo mejor de Hans Zimmer”, un recorrido por algunas de las composiciones más reconocidas del legendario creador de música para cine.

Las interpretaciones suelen incluir arreglos inspirados en películas como Interstellar, Gladiador, The Dark Knight, Piratas del Caribe, Dune y El Rey León, entre otras producciones que han convertido a Zimmer en uno de los compositores más influyentes de Hollywood.

Una experiencia que sigue creciendo

Desde su llegada a Durango, Candlelight ha presentado homenajes dedicados a artistas como Coldplay, Ed Sheeran y Juan Gabriel, logrando llenar el Teatro Victoria y consolidando una comunidad de asistentes que buscan disfrutar la música desde una perspectiva diferente.

A diferencia de un concierto tradicional, estas presentaciones apuestan por un ambiente más cercano, donde el protagonismo recae en los arreglos instrumentales y la iluminación generada por cientos de velas que transforman el recinto en un escenario completamente distinto.