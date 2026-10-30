Canelo vs Mbili: ¿A qué hora y por dónde ver la pelea de Saúl Álvarez? Aquí te contamos

Saúl 'Canelo' Álvarez está listo para regresar al ring en una de las peleas más importantes de su carrera reciente. El boxeador mexicano enfrentará este sábado 31 de octubre a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, con el objetivo de recuperar el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El combate marcará el regreso del tapatío después de su derrota por decisión unánime frente a Terence Crawford en septiembre de 2025 , resultado que le costó sus cinturones de las 168 libras. Ahora, a sus 36 años, buscará demostrar que todavía puede competir al máximo nivel.

Un campeón invicto amenaza al mexicano

Christian Mbilli, nacido en Camerún y representante de Francia, llegará como campeón mundial del CMB con un registro de 29 victorias, ningún descalabro y un empate, además de 24 triunfos por nocaut.

El pugilista de 31 años destaca por su agresividad y presión constante, características que podrían complicarle la noche al mexicano, quien presenta una marca profesional de 63 victorias, tres derrotas y dos empates.

La experiencia será una de las principales armas de Canelo, mientras que Mbilli intentará aprovechar su juventud y potencia para imponer condiciones desde los primeros asaltos.

Una cartelera con fuerte presencia mexicana

La función, denominada México vs. The World, también contará con la participación de Jaime Munguía, quien enfrentará a Nikita Zon en otro de los combates destacados.

Además, Rafael 'Divino' Espinoza defenderá su campeonato mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo frente a Ricardo Blandón, mientras que David Picasso se medirá contra Carl Jammes Martin.

¿A qué hora y dónde ver la pelea?

El enfrentamiento está programado para este sábado 31 de octubre en Arabia Saudita, si bien la transmisión comenzará desde las 11 am, se espera que la aparición de Canelo y Mbilli sea alrededor de las 2:30 horas , tiempo del centro de México, aunque el horario podría modificarse dependiendo de la duración de los combates anteriores.

La transmisión estará disponible a través de DAZN bajo la modalidad de pago por evento (PPV) y en Azteca 7.

Más allá del cinturón, el mexicano tendrá la oportunidad de recuperar protagonismo en una división donde las nuevas generaciones buscan terminar con su dominio.