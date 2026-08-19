Canícula 2026: ¿Cuándo terminará en México y qué estados esperan más calor extremo?

Una de las épocas en donde más calor se siente en México, es la temporada de la Canícula durante este periodo aproximado de 40 días suelen acompañarse con temperaturas que superan los 37 grados esto provoca un calentamiento del aire, disminuyen las lluvias y hay cielos despejados, pero expertos ya tienen una fecha en la cual terminaría esta época del año.

Se espera que durante las próximas semanas estos efectos disminuyan de manera drástica en futuros días, por lo que en los estados en donde se vive más intensidad en cuanto a temperatura ambiental dejarían de sufrir por las condiciones extremas derivadas de la temporada.

¿Cuándo termina la Canícula?

El Gobierno de México informó en su sitio oficial, que la canícula tiene una duración aproximada de 40 días, lo que varía al depender diferentes factores. Por lo que para este año se tiene previsto que el evento climático llegue a su fin a finales de agosto. Lo que para algunos estados beneficiará por las afectaciones que esta provoca.

Estos son algunos de los estados afectados por la Canícula:

Campeche

Colima

Chiapas

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

¿Cuáles medidas de prevención recomiendan las autoridades ante los golpes de calor?

En algunos estados debido a la actividad diaria es necesario tomar medidas preventivas con el fin de proteger a los ciudadanos de los golpes de calor y consecuencias que las altas temperatura pudieran provocar, por ello, las autoridades recomiendan mantenerse bien hidratado evitar la exposición al sol.