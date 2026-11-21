La temporada de lluvias de este 2026 ha tenido un comportamiento irregular en Durango. Aunque inició con precipitaciones por arriba del promedio, la presencia de la canícula durante julio y agosto redujo la captación de agua.

Víctor Hugo Randeles, titular del Departamento de Hidrología y Meteorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que el inicio de la temporada fue favorable, con lluvias importantes durante mayo, mes que cerró con registros dentro del promedio, y junio, cuando las precipitaciones estuvieron por arriba de lo habitual.

Incluso durante los meses de estiaje de este año hubo reportes de lluvia y ninguno cerró con cero precipitaciones, a diferencia de 2025, cuando se registraron tres meses sin lluvias.

Comportamiento cambió

Sin embargo, el comportamiento cambió a mediados de julio y durante la primera quincena de agosto, cuando se presentó la canícula, un fenómeno que generalmente no afecta de manera importante a Durango, pero que este año sí tuvo presencia.

En septiembre también se registró una menor captación de lluvia, al alcanzar alrededor del 86 por ciento del promedio histórico. En contraste, octubre tuvo un comportamiento atípico, pues pasó de una media de 30 milímetros a registrar 124 milímetros de precipitación.

De acuerdo con las gráficas presentadas por el funcionario, al cierre de octubre de 2025 se había acumulado 14.7 por ciento más lluvia que el promedio histórico de los primeros 10 meses del año. Para el mismo periodo de 2026, la captación fue 5.5 por ciento superior a la registrada en el año anterior.