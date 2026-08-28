Adiós a las altas temperaturas: ¿Cuándo termina la canícula en México?

La canícula es un evento climático de verano caracterizado por una notable disminución de las lluvias y un aumento de las temperaturas, y en México hemos vivido varios días como estos.

En las últimas semanas, este fenómeno puede causar confusión, pues la gente suele confundirlo con el periodo de calor más intenso, pero hablamos de dos eventos climáticos completamente distintos.

En este año, este período de la canícula estaría llegando a su fin para el mes de septiembre; sin embargo, producirá efectos severos en el país.

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¿Qué significa la canícula?

La canícula no es el período de temperaturas extremas, como dice el mito que representa los 40 días más calurosos del año o que coincide con la Semana Santa; así lo aclararon los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El meteorólogo del SMN, Juan Carlos Ayala, explicó que la canícula se define como el periodo de disminución o déficit de lluvias en plena temporada.

¿Cuál es la fecha pronosticada para que finalice el periodo de la canícula?

Es fundamental dar a conocer que la canícula no cuenta con una fecha exacta o fija de inicio y término, pero la disminución de las precipitaciones comienza en los meses de julio y agosto, extendiéndose hasta septiembre, periodo que se conoce como verano.

Durante estos meses la frecuencia de la lluvia suele disminuir; si normalmente llovía todos los días en una región, las precipitaciones pasarían a registrarse cada tres o cuatro días de la semana, aunque también es posible que este periodo se vea interrumpido por fenómenos naturales como ciclones tropicales.

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Efectos que deja la canícula en México

La disminución de precipitaciones en el país debido a la canícula deja efectos severos en el medio ambiente y la salud pública, tanto para el noreste, oriente, centro, sur, sureste y la península de Yucatán.

Existe una disminución en el desarrollo de las nubes, por lo que la radiación solar favorece el incremento de la temperatura, mayor sensación térmica.

Pese a la sensación en el aumento de la temperatura, no se debe confundir con una onda de calor, pues en esta última se impide de forma absoluta la formación de nubes, mientras atrapa el calor en la superficie.

Este fenómeno se extiende durante algunas semanas continuas, alcanzando los 45 grados Celsius en el norte y sureste de México.