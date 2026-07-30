¿Cuándo termina la canícula 2026 en Durango? Esto dicen los pronósticos

Actualmente, México se encuentra viviendo la cánicula, uno de los fenómenos meteorológicos más intensos durante el verano, lo que ha incrementado la sensación de calor en la mayor parte del país.

Esta condición inició el pasado 3 de julio , según algunas notas nacionales, y desde entonces diversas regiones del país han presentado temperaturas elevadas entre el mediodía y la tarde.

Sin embargo, la canícula no solo preocupa por el intenso calor, sino también porque las lluvias se mantienen en pausa en plena temporada pluvial, lo que genera que las sequía incremente en decenas de municipios.

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La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) han indicado que este periodo suele tardar bastantes días, por lo que piden a la ciudadanía extremar sus precauciones.

Actualmente, se encontró que diversas zonas del noroeste, el oriente del país y las costas del Pacífico sur presentan un patrón estacional relacionado con este fenómeno, por lo que continúa de manera activa.

¿Cuándo terminará la canícula en Durango?

Durango ha sido uno de los estados afectados por este fenómeno, alcanzado temperaturas de hasta 35 grados Celsius durante los últimos días.

Aunque muchos esperan que este fenómeno termine pronto, los pronósticos indican que no hay una fecha exacta para su terminación , pues puede solo durar unas semanas o hasta meses.

Según el SMN, suele prolongarse unos 40 días, por lo que se estima que concluya a finales de agosto . No obstante, también se dice que podría extenderse hasta septiembre.

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Recomendaciones para enfrentar la canícula

Debido a las temperaturas extremas, las autoridades han emitido un par de recomendaciones para enfrentar la canícula en México, entre ellas: