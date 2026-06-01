Canirac advierte riesgos de instalar negocios en la vía pública tras accidente en puesto de birria

El pasado fin de semana se registró un accidente en el que un taxi chocó contra un puesto de birria, lo que evidenció el riesgo que representa para los negocios informales instalarse en la vía pública.

Al respecto, el presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Durango, Jorge Luján, dijo que independientemente de que se trate de un accidente vial, este tipo de hechos evidencian la vulnerabilidad de los negocios informales instalados en la vía pública, ya que generalmente carecen de seguros, infraestructura de protección y mecanismos para responder ante daños a terceros.

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Por lo que hizo énfasis en la importancia de que los negocios se formalicen. “Afortunadamente no hubo personas lesionadas de gravedad, pero este accidente vuelve a poner en evidencia la importancia de que los establecimientos de alimentos operen bajo condiciones de formalidad y seguridad. Cuando un negocio está establecido formalmente suele contar con permisos, medidas de protección y, en muchos casos, pólizas de seguro que ayudan a enfrentar situaciones inesperadas”.

Refirió que, cuando están en la vía pública, no solamente se pone en riesgo el patrimonio de quienes trabajan ahí, sino también la integridad de clientes y trabajadores.

“La formalidad no debe verse únicamente como una obligación fiscal. También representa acceso a mecanismos de protección para los negocios, sus empleados y los consumidores. Este hecho pudo terminar en una tragedia si hubiera habido clientes en el lugar. Por eso es importante fortalecer la cultura de formalidad, prevención, protección civil y aseguramiento de los establecimientos dedicados a la venta de alimentos”, destacó.