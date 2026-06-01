Puesto chocado por taxi en División Durango tiene autorización de ubicación y permisos vigentes

El puesto de birria que fue embestido por un taxi el pasado 31 de mayo, en la colonia 16 de Septiembre, sobre la avenida División Durango, cuenta con los permisos y autorizaciones municipales correspondientes, los cuales incluyen la aprobación de su ubicación.

Sobre el hecho, el director de Inspección Municipal, Ubaldo Salazar Chávez, reconoció que se trató de un accidente vial y que no tiene relación con la ubicación del puesto.

"El accidente que pasó el día de ayer fue meramente, como lo dicen, un incidente vial. El puesto sí contaba con sus permisos. Las solicitudes que entran a la Comisión de Actividades Económicas son revisadas por los regidores que la integran, quienes analizan los puntos incluidos en cada solicitud", explicó.

En general, señaló que la mayoría de los comerciantes cumple con la ubicación autorizada; sin embargo, han detectado algunos casos en los que los puestos se mueven a espacios más visibles , por lo que se les exhorta a regresar al lugar autorizado.

RECHAZAN VÍAS RÁPIDAS

De acuerdo con el director de Inspección Municipal, cuando se trata de instalar puestos en vialidades rápidas o bulevares, los integrantes del Cabildo valoran cada solicitud, aunque muchas son rechazadas.

"Por ejemplo, en las entrecalles que están sobre los bulevares, a lo mejor a 10 metros de la esquina sí se autorizan", comentó.

Al revisar las solicitudes, en ocasiones también interviene personal de la Subdirección de Vialidad para emitir una opinión técnica sobre la viabilidad de los permisos solicitados en vía pública.

Explicó que, una vez recibida la solicitud, verificadores municipales acuden al lugar donde se pretende instalar el puesto para supervisar las condiciones y determinar si procede o no la autorización . En algunos casos, los comerciantes son reubicados cuando solicitan un espacio y terminan instalándose en otro distinto.

Agregó que regularmente se evita la instalación de puestos en las esquinas para prevenir accidentes , especialmente cuando los vehículos realizan maniobras de vuelta o cuando la actividad pudiera obstaculizar la circulación.

Finalmente, indicó que realizan recorridos de supervisión para verificar que los comerciantes se instalen en los lugares autorizados y retiren sus puestos al concluir su actividad.