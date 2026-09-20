Capacitan a personal para investigar delitos de corrupción en Durango

Personal ministerial, pericial y jurídico concluyó un diplomado de 120 horas enfocado en la investigación de delitos de corrupción bajo el Sistema Penal Acusatorio, con contenidos relacionados con las distintas etapas de una investigación y del juicio.

En el programa participaron Ministerios Públicos, oficiales ministeriales, personal de Servicios Periciales y de áreas jurídicas y técnicas, además de trabajadores de la Fiscalía General del Estado. Entre los temas abordados estuvieron la teoría del caso, dogmática penal aplicada a delitos de corrupción, investigación, juicio oral y justicia alterna.

Como parte de la acreditación, los participantes fueron evaluados mediante exámenes orales ante tres sínodos. El programa también contó con especialistas en materia penal y procesal con experiencia como operadores del Sistema Penal Acusatorio.

A partir del diplomado se elaboró un Manual Especializado para la Investigación de los Delitos de Corrupción, presentado como una herramienta para homologar criterios y orientar las actuaciones del personal encargado de estos casos.