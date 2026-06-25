Capacitan a productores de Durango sobre medidas ante casos de gusano barrenador

Productores de localidades cercanas al municipio de Durango reciben capacitación sobre las medidas que deben implementar ante posibles casos de gusano barrenador del ganado (GBG), ya que en la entidad suman seis casos confirmados.

Durante las jornadas que se llevarán a cabo en la zona rural del municipio, se brindará información sobre la situación actual del GBG en el estado, así como las medidas preventivas que deben aplicarse para evitar su propagación.

Además de la capacitación sobre los protocolos de atención ante posibles casos sospechosos, los productores recibirán kits preventivos que incluyen insumos básicos para actuar de manera oportuna en la prevención y atención de esta plaga.

La Dirección Municipal de Desarrollo Rural informó que este tipo de acciones se preparan para mantener informados a los productores, con el objetivo de proteger la sanidad de sus hatos ganaderos.

Los trabajos de prevención se realizan en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Estado (SAGDR) y la Unión Ganadera Regional de Durango, y están dirigidos a todos los productores ganaderos del municipio.

Las autoridades buscan fortalecer la sanidad animal en el sector ganadero y proteger una de las actividades económicas más importantes de Durango.