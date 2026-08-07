Captan en VIDEO el asalto con cuchillo a cafetería en Zona Centro de Durango; buscan a responsable

Un negocio de alimentos y café de la Zona Centro de la ciudad de Durango fue víctima de un asalto la tarde de este pasado jueves, hecho que quedó captado en un video de las cámaras de vigilancia del local.

A través de una publicación que fue realizada en grupos de Facebook, una usuaria, al parecer dueña o encargada del negocio, compartió un video del momento exacto en el que un hombre ingresa al establecimiento, y tras amenazar a un empleado que está en el lugar, huye con la caja con dinero.

Los hechos ocurrieron este pasado jueves 6 de agosto, alrededor de las 19:20 horas, en Quintanara Café Cocina dedicado a la venta de cafés y alimentos, ubicado en calle Pino Suárez casi cruce con Miguel de Cervantes Saavedra, cerca del Hospital Materno Infantil en la Zona Centro de Durango.

Cámara de vigilancia captó el asalto

En le material se observa a un joven empleado realizando sus labores dentro del local, cuando aparece un hombre vestido de negro, con la capucha de su sudadera puesta, además de una gorra y la cara cubierta.

El hombre se acerca al empleado y le muestra un cuchillo que trae en mano, para luego tomar de una mesa una caja negra donde guardaban el dinero, sin que el trabajador pueda hacer nada.

Tras tomar la caja con el dinero, que de acuerdo con el reporte policiaco contenía cerca de dos mil pesos en efectivo, el asaltante se retira del lugar y huye por la calle aledaña.

En la misma publicación, la afectada compartió un breve video captado por una cámara al exterior del establecimiento, donde se logra observar un poco más del rostro del asaltante.

De acuerdo con las víctimas, el ladrón es un hombre de estatura alta, entre 1.75 y 1.80 metros, de tez blanca y con un bigote particular, agregando que presuntamente habría cometido otros asaltos.

Quienes fueron afectados con el asalto piden la colaboración de la ciudadanía para tratar de ubicar al responsable, pues aunque sus facciones no se alcanzan a distinguir por completo, esperan que alguien pueda reconocerlo.

Además, advierten a otros comerciantes de la zona a estar atentos ante cualquier hecho similar.