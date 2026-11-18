El momento en que una avioneta terminó sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, este miércoles 18 de noviembre cerca de las 14:00 horas, quedó registrado por cámaras instaladas en tráileres que circulaban por la zona. Las grabaciones muestran cómo la aeronave atraviesa la carretera a gran velocidad, mientras los conductores intentan evadir un choque.

El accidente ocurrió durante la tarde de este miércoles 18 de noviembre, en las inmediaciones del Aeropuerto del Norte, y provocó una importante movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información que trascendió, el reporte se recibió alrededor de las 13:52 horas, luego de que la avioneta presentara problemas durante las maniobras posteriores a su despegue y terminara fuera de las instalaciones aeroportuarias.

Así captaron el desplome de la avioneta en Nuevo León

En uno de los videos difundidos en redes sociales se observa cómo la aeronave avanza sobre el suelo y continúa su trayectoria hasta cruzar los carriles de la carretera.

Durante su recorrido, la avioneta pasa muy cerca de varios vehículos, entre ellos unidades de transporte de carga y autobuses de pasajeros que circulaban por la zona. Algunos conductores tuvieron que frenar para evitar encontrarse directamente con la aeronave.

Las imágenes captadas permitieron mostrar el riesgo del accidente también para quienes transitaban por la vía, pues el desplome ocurrió en un momento en que había circulación vehicular en ambos sentidos.

En otras grabaciones también se observa lo que ocurrió luego del impacto, mostrando la avioneta a un costado de la carretera y envuelta en llamas, generando una gran columna de humo.

¿Quiénes viajaban en la avioneta?

Tras los primeros reportes, fueron identificadas cinco personas que viajaban a bordo de la aeronave:

Carlos Carrillo Pérez, de 40 años.

Pricilia Carrillo Fragoso, de 36 años.

José Luis Villaseñor Sánchez, de 55 años.

David Corona Cabrero, de 51 años.

Alan Adrián Cuevas Low, de 25 años.

De acuerdo con la información disponible, los cinco ocupantes sobrevivieron al accidente y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica por las lesiones que presentaron, las cuales fueron reportadas inicialmente como menores.

Bomberos controlaron el incendio de la avioneta

Luego del desplome, elementos de Protección Civil de Nuevo León y otras corporaciones de auxilio acudieron al sitio para atender la emergencia y controlar el fuego que consumió la avioneta.

Las labores de los cuerpos de rescate ocasionaron afectaciones a la circulación en ambos sentidos de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.