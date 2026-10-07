Captan unidades de la Marina de paso por Durango | VIDEO

Automovilistas que circulaban por la zona poniente de la ciudad de Durango apreciaron un convoy de elementos de la Secretaría de Marina.

Los efectivos de la Armada de México fueron captados en varias unidades oficiales en zonas comerciales ubicadas sobre el bulevar Guadiana, principalmente en gasolineras, pero no mediante despliegue operativo sino como parte de aprovisionamiento.

De acuerdo con versiones extraoficiales, se trató solamente de un contingente de paso por la capital duranguense, pues cumplirá misiones en otra zona y no propiamente para acciones en esta ciudad.