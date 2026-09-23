Capturan a 'Don Flaco', presunto operador de 'El Mayo' que era buscado por la DEA | VIDEO

Este miércoles 23 de septiembre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la captura de un objetivo prioritario para México y Estados Unidos.

Se trata de "Don Flaco", un presunto operador de Ismael "El Mayo" Zambada y su facción "Los Mayos" , pertenciente al Cártel de Sinaloa.

La detención ocurrió en la Ciudad de México tras operación conjunta de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal y SSPC, con el intercambio de información del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA).

De acuerdo a la investigación que se tiene en curso, José Ángel "N", alias "Don Flaco", es señalado de ser coordinador y financiador de la mencionada célula criminal, así como de organizar el traslado de precursores químicos de China a México y Estados Unidos.

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Es por eso que la DEA había comenzado su búsqueda desde hace tiempo, por lo que se prevé que sea extraditado al país vecino para iniciar su proceso penal.

Tras su captura, Estados Unidos celebró la noticia y compartió un mensaje a través de sus redes sociales: