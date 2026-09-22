Detienen en EU a miembro del Cártel de Sinaloa que era buscado por tráfico de drogas

A horas de que se informara sobre la detención de "El Peli", un presunto operador de "Los Chapitos", Estados Unidos confirmó que también dio "un golpe" al Cártel de Sinaloa, a donde pertenece esta facción, tras el arresto de uno de sus integrantes.

La detención de "El Peli" en Mazatlán

En cuanto a México, la mañana de este martes 22 de septiembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que luego de un operativo federal en Mazatlán, Sinaloa, fue posible detener a otro integrante del Cártel de Sinaloa.

Se trata de Jesús Antonio "N", alias "El Peli" , quien es identificado como presunto operador de Genaro Aarón "N", integrante de "Los Chapitos".

Los hechos ocurrieron durante la noche del lunes en un domicilio de esa ciudad, en donde se tuvo como resultado la detención de tres personas más, armas y dinero.

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¿Quién es el integrante del Cártel de Sinaloa detenido en EU?

De acuerdo a la información, fue el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) quien dio a conocer que el hombre fue interceptado por policías en Chicago, Illinois, tras estar fugitivo durante un tiempo.

La agencia federal lo identifica como un integrante de esta organización y quien distribuye grandes cantidades de cocaína hacia aquel país.

Se trata de Ricardo Castro , quien era requerido en ese país por una orden federal de detención relacionada con este delito, sobre todo por su "gran escala".

Pese a esto, no se ofreció mayor información sobre la situación por la que se le señala o en dónde se mantendrá recluido.