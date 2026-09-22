¿Quién es 'El Peli', el operador ligado al grupo de 'Los Chapitos' detenido en Mazatlán?

Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, señalado por autoridades federales como el aparente operador de una facción del Cártel de Sinaloa, fue detenido durante un operativo desplegado en Mazatlán.

Recientemente, se hizo público el arresto de un presunto criminal operado por parte de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana . El funcionario identificó al detenido como un presunto generador de violencia que trabajaba bajo las órdenes de Genaro Aarón “N”, conocido como “El 21” o “El Chamaco”.

¿Quién es “El Peli” y cuál habría sido su función?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, Jesús Antonio “N” habría tenido una función importante dentro de la estructura operativa del grupo delictivo. Sus actividades presuntamente incluían la coordinación de la logística y el abastecimiento, además del manejo de recursos económicos obtenidos mediante la venta de droga.

Las investigaciones también lo relacionan con la privación ilegal de la libertad de personas en Mazatlán. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores datos clave como su edad, lugar de origen, antecedentes penales o el tiempo durante el cual habría colaborado con esta organización.

Su presunto vínculo con “El 21”

Según los reportes oficiales, “El Peli” sería operador de Genaro Aarón “N”, alias “El 21” o “El Chamaco”, identificado como uno de los presuntos coordinadores de células armadas de “Los Chapitos” en diferentes puntos del sur del estado.

A “El 21” y a su hermano Adrián “N”, conocido como “El 20”, se les atribuye presencia en municipios y localidades como Mazatlán, Villa Unión, El Rosario, La Concordia, Escuinapa y El Palmito.

Operativo conjunto en Mazatlán

En la captura participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia .

La operación ocurrió como parte del reforzamiento de seguridad aplicado en Mazatlán ante los hechos violentos registrados en distintas zonas de Sinaloa. Las autoridades federales no detallaron el punto exacto de la captura ni informaron inicialmente si durante el despliegue fueron aseguradas armas, drogas, vehículos o dinero.

Tras la detención, Jesús Antonio “N” y las otras tres personas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica.