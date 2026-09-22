Gabinete de Seguridad informa captura de 'El Peli', operador de 'Los Chapitos' | VIDEO

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la mañana de este martes la captura de Jesús Antonio "N", alias "El Peli", identificado como generador de violencia y operador de Genaro Aarón 'N', de la facción de "Los Chapitos" del Cartel de Sinaloa.

Mediante sus redes sociales, García Harfuch detalló que "El Peli" fue detenido junto con otras tres personas como resultado del reforzamiento de seguridad en Mazatlán, Sinaloa, en una acción coordinada de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia.

"Las operaciones continuarán de manera permanente para debilitar y desarticular las estructuras criminales responsables de generar violencia en Sinaloa", manifestó.

¿Quién es "El Peli"?

De acuerdo con las autoridades federales, Jesús Antonio "N", alias "El Peli", se encargaba de coordinar la logística, el abastecimiento y los recursos económicos del Cártel de Sinaloa provenientes de la venta de droga.

El oprador de "Los Chapitos" también es señalado por su presunta participación en la privación de la libertad de personas.

Detención de "El Peli" ocurre tras despliegue de 3 mil 400 militares en Sinaloa

La detención de Jesús Antonio "N" ocurre luego de que el gobierno federal anunciara la semana pasada el despliegue de alrededor de 3 mil 400 agentes de seguridad y militares adicionales en Sinaloa , donde desde hace dos años una pugna interna del Cártel disparó la violencia, principalmente en Culiacán y Mazatlán.

Pese a la presencia de las fuerzas federales, el estado de Sinaloa continúa registrando hechos violentos derivados de la disputa que mantienen "Los Chapitos" y "Los Mayos".