Capturan a dos jóvenes señalados por robo en la colonia Diana Laura

Dos jóvenes fueron detenidos por su presunta participación en un robo con violencia cometido en un expendio de la colonia Diana Laura, en la ciudad de Durango.

El hecho ocurrió la mañana de este sábado cuando, de acuerdo con el reporte policial, dos sujetos ingresaron al establecimiento ubicado sobre la calle Diana Laura Rojas de Colosio. Uno de ellos habría amenazado con un cuchillo a un trabajador, mientras el segundo presuntamente tomó del mostrador cinco billetes de 200 pesos. Antes de retirarse, también habrían tomado tres paquetes de cigarros.

Los trabajadores del establecimiento lograron retener a los dos señalados hasta la llegada de elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública. Al realizar una inspección a Irvin Sebastián, de 23 años, le fueron encontrados tres paquetes de cigarros y un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros.

A Jesús Leonardo, también de 23 años, le localizaron cinco billetes de 200 pesos. Ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.