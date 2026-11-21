Un objetivo prioritario y considerado fugitivo por el FBI fue capturado la noche de este viernes en Guasave, Sinaloa. Se trata de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro".

"El Chapo Isidro", identificado por las autoridades como uno de los principales dirigentes del narcotráfico al norte de Sinaloa, fue detenido después de años de investigaciones coordinadas entre México y Estados Unidos, país que lo señala como líder de una organización criminal que trafica droga hacia su territorio.

Desde la noche de este viernes se suscitaron operativos federales en tierra sinaloense, donde finalmente fue capturado Meza Flores.

Tras su arresto, aliados del hoy detenido protagonizaron enfrentamientos y bloqueos durante las últimas horas del viernes y parte de la madrugada de este sábado 21 de noviembre.

¿Quién es Isidro Meza, "El Chapo Isidro"?

Fausto Isidro Meza Flores, conocido con el alias de "El Chapo Isidro", es un narcotraficante mexicano identificado por las autoridades de seguridad como el líder del Cártel de Guasave (también vinculado a Los Mazatlecos). Nacido en 1982, figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI hasta su detención en Sinaloa en noviembre de 2026.