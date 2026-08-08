Capturan a 'El Güino'

Un fuerte operativo de seguridad se desplegó la tarde de este viernes en el sector norte de Torreón, luego de que al Sistema Estatal de Emergencias 911 ingresó un reporte sobre la presunta presencia de personas armadas al interior de un centro comercial. La movilización terminó con la detención de 3 personas.

De acuerdo con una tarjeta informativa emitida por las autoridades estatales, tras recibirse el reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la Policía del Estado de Coahuila y el Ejército Mexicano se trasladaron hasta el establecimiento señalado, donde localizaron a las personas referidas en el reporte.

Al realizar una inspección en el lugar, los elementos procedieron a la detención de dichas personas por su probable participación en diversos delitos, sin que hasta el momento la autoridad haya detallado cuáles serían los hechos específicos que se les atribuyen.

De manera preliminar, trascendió que entre los detenidos se encontraría el empresario lagunero Ernesto "N", conocido con el apodo de "El Güino", además de otras 2 personas. La identidad de los demás asegurados no ha sido dada a conocer oficialmente.

Asimismo, información preliminar señala que durante la intervención habría sido localizada un arma de fuego cuya documentación no se encontraría en regla. Sin embargo, este dato no ha sido precisado en la tarjeta informativa emitida por la autoridad, por lo que se mantiene como una versión pendiente de confirmación oficial.