Capturan a presunto implicado en extorsión en La Laguna

Autoridades ministeriales cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre señalado por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada en la Región Laguna de Durango.

La intervención de los elementos de seguridad se llevó a cabo alrededor de las 18:00 horas de este miércoles, tras ubicar al presunto implicado, identificado como Luis, de 53 años de edad, con domicilio en el municipio de Gómez Palacio.

El individuo fue remitido ante la unidad especializada correspondiente y puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento que lo requería, con el fin de dar inicio a las etapas procesales del caso.