Un operativo de fuerzas federales en el municipio de Tamazula, Durango, dejó como saldo cuatro personas detenidas, entre ellas un presunto operador de una organización delictiva vinculada con la facción de “Los Mayos”, así como el aseguramiento de armas y municiones.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de los operativos contra grupos delictivos que mantienen presencia en el norte del país.

Entre los detenidos se encuentra Fernando, conocido con el alias de “Chapo Félix”, identificado por las autoridades federales como presunto operador de una célula delictiva autodenominada “Fuerzas Especiales Zambada”.

De acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, dicha agrupación se encuentra vinculada con la facción conocida como “Los Mayos”.

Durante la intervención en territorio duranguense, los elementos federales aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos útiles y chalecos balísticos, además de concretar la captura de las cuatro personas.

El Gabinete de Seguridad informó que mantendrá los operativos coordinados en Sinaloa y las entidades colindantes, entre ellas Durango, con el objetivo de reducir la capacidad operativa de las organizaciones delictivas que tienen presencia en la región.