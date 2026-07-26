Capturan en Indé a un hombre buscado por lesiones agravadas; fue trasladado al Cereso No. 1

Como parte de un operativo conjunto encabezado por la Comandancia Regional de Santa María del Oro, elementos de la Policía Investigadora de Delitos cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre de 58 años de edad, señalado por el presunto delito de lesiones agravadas y calificadas.

La detención se realizó el pasado 23 de julio durante recorridos de vigilancia e investigación efectuados por los agentes a bordo de una unidad oficial, mientras verificaban denuncias y órdenes de aprehensión vigentes en la región.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía General del Estado de Durango, el detenido fue identificado como Flavio, de 58 años de edad, quien fue localizado en el municipio de Indé.

Al revisar sus datos, los agentes confirmaron que contaba con una orden de aprehensión vigente , por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones agravadas y calificadas, en agravio de José Ramírez Ortega.

El mandamiento judicial fue emitido el 23 de julio de 2026 por la jueza de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, por lo que los elementos procedieron a informarle el motivo de su detención y los derechos que le asisten conforme a la ley.