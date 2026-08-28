Carrera clandestina cobra la vida de joven mujer en Durango; víctima ya fue identificada

Una joven perdió la vida la noche del jueves luego de ser atropellada mientras circulaba en bicicleta por el fraccionamiento Jardines de San Antonio, de la ciudad de Durango; el conductor involucrado escapó del lugar y ya es buscado por las autoridades.

El accidente ocurrió cerca de las 20:00 horas del 27 de agosto, en el cruce de avenida Mercurio y Emilio M. González Parra. El hecho fue reportado al número de emergencias 911.

La víctima fue identificada como María Alejandra Quiñones Ramírez, de 19 años de edad, quien circulaba a bordo de una bicicleta de la marca Raider, en color blanco con rojo, por la calle Emilio M. González Parra en dirección hacia la avenida Fidel Velázquez.

De acuerdo con los primeros datos recabados, al llegar al cruce con avenida Mercurio, la joven fue impactada por un automóvil que avanzaba en dirección hacia el bulevar Francisco Villa. Tras el choque, el conductor continuó su marcha y escapó sin detenerse a prestar ayuda.

Personas que se encontraban en el sector solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia. Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, llegaron minutos después; sin embargo, al realizar la evaluación inicial a la ciclista, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la Policía Investigadora del Delito y personal de Servicios Periciales, coordinados por el Agente del Ministerio Público, integrantes de la Trilogía de la Invetigación, acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

El cuerpo de María Alejandra quedó sobre el camellón, mientras que su bicicleta fue localizada a varios metros del punto donde quedó la joven.

Investigan carreras clandestinas

Una de las líneas que comenzó a tomar fuerza durante las primeras horas de la investigación apunta a que momentos antes del accidente presuntamente circulaban a alta velocidad dos vehículos deportivos, señalados inicialmente como uno de la marca Chevrolet, línea Camaro, y uno de la marca Ford, línea Mustang, cuyos conductores supuestamente participaban en una carrera clandestina. Esta versión, sin embargo, deberá ser confirmada por las autoridades.

También surgió información extraoficial que señala como posible responsable al conductor de un vehículo de la marca Mustang, aunque hasta el momento dicha característica tampoco ha sido confirmada. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer qué automóvil atropelló a la joven y quién lo conducía.

Hay videos en manos de la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado de Durango cuenta con videos que podrían resultar clave para reconstruir el recorrido de los vehículos y ubicar al presunto responsable.

El cuerpo de María Alejandra fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, mientras que la bicicleta quedó a disposición del Ministerio Público como parte de la investigación.